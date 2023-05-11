طلبات إعانة البطالة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أواخر 2021
إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، وهو ما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على سوق العمل.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمي بلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو/أيار، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.
كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.
ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع تزايد الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد.
لا تزال الطلبات دون مستويات ما بين 270 و300 ألف وهي المعدلات التي يعتبرها الاقتصاديون كمؤشر لتدهور سوق العمل.
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