يلين: تعثرنا عن سداد التزاماتنا سيقوض قيادة أميركا الاقتصادية للعالم

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها سيؤدي لكارثة اقتصادية ومالية.

وتابعت يلين على هامش اجتماعات مجموعة السبع المنعقدة في اليابان: "لا خيار لتجنب ذلك إلا اتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفع سقف الدين".

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وقالت إنه في تقديرها وتقييم الاقتصاديين في جميع المجالات قد ينتج عن تعثر الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها كارثة اقتصادية ومالية. وقد يفقد ملايين الأميركيين وظائفهم وسيتم تخفيض دخل الأسرة، وستشهد الشركات الأميركية تدهورا في أسواق الائتمان ومن المرجح أن تترك ملايين العائلات الأميركية التي تتلقى مدفوعات حكومية بدون الموارد التي وُعدت بها.

وأوضحت جانيت يلين، أنه من شأن التخلف عن السداد أن يهدد المكاسب التي عملت الولايات المتحدة لتحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في تعافيها من الجائحة وسيؤدي إلى انكماش عالمي من شأنه أن يعيدها إلى الوراء أكثر من ذلك بكثير، كما أنه سيخاطر بتقويض القيادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة وسيثير تساؤلات حول قدرة أميركا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي.