مصر تبحث إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، إن مصر تبحث فرص عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير المالية المصري محمد معيط التقى نائب وزير المالية الماليزي أحمد ماسلان على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية.

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وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتي البلدين، وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.

وقال معيط إن مصر تتطلع إلى عقد اتفاق مشترك بين وزارتي المالية في البلدين لمناقشة شؤون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دوري، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبي بين البلدين وإعادة تحديثها.

وأكد معيط على ضرورة مضاعفة الاستثمارات في القطاعات الواعدة بالدولتين، ومنها قطاع البترول والغاز والمعدات الطبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن توطين صناعة السيارات الكهربائية "عبر منح حوافز مميزة لتطوير هذا القطاع والتشجيع على التحول لاستخدام طاقة نظيفة صديقة للبيئة".

من جانبه، أفاد نائب وزير المالية الماليزي بأن بلاده "تتطلع إلى التعاون المشترك في المجالات ذات البعد التنموي كالتعليم والسياحة والطاقة المتجددة والمستلزمات الطبية".