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محصول من القمح
محصول القمح
اقتصاد مصر

مصر.. توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد

وزير التموين المصري: احتياطي القمح يكفي 5 أشهر

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد بالموسم الجاري.

وأضاف المصيلحي أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، والسكر 10 أشهر.

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وأوضح وزير التموين المصري، أن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، وزيت الطعام 4 أشهر.

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