مصر.. توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد بالموسم الجاري.

وأضاف المصيلحي أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، والسكر 10 أشهر.

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وأوضح وزير التموين المصري، أن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، وزيت الطعام 4 أشهر.