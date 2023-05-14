اقتصاد مصر
مصر.. توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد
وزير التموين المصري: احتياطي القمح يكفي 5 أشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم توريد أكثر من مليوني طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد بالموسم الجاري.
وأضاف المصيلحي أن احتياطي القمح يكفي 5 أشهر، والسكر 10 أشهر.
مادة اعلانية
وأوضح وزير التموين المصري، أن احتياطي الأرز يكفي 3.1 شهر، وزيت الطعام 4 أشهر.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
5 نصائح تمنى بيل غيتس أن يتلقاها قبل بدء حياته المهنيةعش حياتك.. العمل ليس كل شيء في الحياة قصص اقتصادية
-
مجلس إدارة "تكافل الراجحي" يوصي بزيادة رأس المال 150%عبر إصدار أسهم منحة 1.5 سهم لكل سهم شركات
-
نمو أرباح "الحفر العربية" 50% لـ141 مليون ريال في الربع الأولجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 157 مليون ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية