كيف تقيم "موديز" تأثير نجاح أردوغان على الاقتصاد التركي؟

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنه في حال فوز الرئيس الحالي أردوغان بولاية جديدة فإن السياسات المالية غير التقليدية وغير المستدامة، ستستمر مع تزايد مخاطر التضخم والضغوط الكبيرة على العملة المحلية.

في المقابل في حال نجاح كمال كليتشدار أوغلو في انتزاع كرسي الرئاسة، فتوقعت "موديز" أن تعود البلاد إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، والتي ستنعكس إيجابا- في حال تنفيذها- على الملف الائتماني السيادي على المدى الطويل.

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وحذرت الوكالة من أن كليتشدار سيواجه في حال فوزه مهمة صعبة لإلغاء الإجراءات المالية التي وضعها أردوغان مما قد يؤدي إلى تقلبات اقتصادية.

يشار إلى أن السندات الحكومية التركية انخفضت بأكثر من 5 سنتات بعد الانتخابات الرئاسية التي لم تحسم بعد.

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الأحد وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.