مصرتبدأ دراسات تصدير الطاقة المتجددة لأوروبا

وقعت مصر اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن مذكرة التفاهم "تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون" بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا".

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وذكرت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 غيغاوات.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الإجراءات، منها قيام "سكاتك" بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع، على أن يكون جزءا من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك.

وتسعى مصر إلى التحول لمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، وتستهدف تنفيذ مشاريع للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وتلقت في الآونة الأخيرة عروضا من إيطاليا واليونان وقبرص من أجل تصدير فائض إنتاج الكهرباء لديها الذي يقدر بحوالي 25 ألف ميغا واط.

وتنتج مصر يوميا 58 ألف ميغاواط من الكهرباء، وفقا لبيانات رسمية، بينما يبلغ استهلاكها اليومي 33 ألف ميغاواط حسبما نقلت "وكالة أنباء العالم العربي".

وكانت مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان بشأن مشروع للربط الكهربائي عن طريق كابل بحري، من المخطط أن يمتد في مرحلة أخرى إلى بقية دول أوروبا.

كما تنفذ مصر مشروعا للربط الكهربائي مع السعودية، تسعى من خلاله إلى إنشاء بنية أساسية لتصدير الكهرباء إلى دول عربية أخرى.

وبلغت صادرات مصر من الكهرباء لأربع دول عربية هي الأردن والسودان وليبيا والسلطة الفلسطينية حوالي 71.5 مليون دولار في 2021، وفقا لبيانات رسمية.

وتنتج مصر ما يزيد على 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة، بحسب وزارة الكهرباء المصرية، وتستهدف أن يعتمد 42 % من إنتاجها من الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035.