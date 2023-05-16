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اقتصاد السعودية

السعودية تبيع صكوكاً على شريحتين بـ 6 مليارات دولار

تلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها

دبي – رويترز
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أظهرت وثيقة مصرفية أن السعودية جمعت 6 مليارات دولار أمس الاثنين من بيع صكوك دولية على شريحتين وقيمة كل منهما 3 مليارات دولار لأجل 6 سنوات و10 سنوات.

وأضافت الوثيقة أن المملكة باعت شريحة الست سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وشريحة العشر سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

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كانت السعودية، قد تلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها من الصكوك الدولية لأجل 6 و10 سنوات.

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تعيين بنوك سيتي غروب وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين للإصدار.

يذكر أن المملكة افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

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