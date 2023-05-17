اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار وزارة الاقتصاد الإماراتية
شعار وزارة الاقتصاد الإماراتية
اقتصاد الإمارات

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.8% خلال 2023

بسبب قوة الطلب المحلي في السياحة والعقارات

دبي. العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع "البنك الدولي" نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023، حيث من المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وفق تقرير نشرته "وام".

وزير الاقتصاد الإماراتي للعربية: 11.9% مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي قصص اقتصادية خاص وزير الاقتصاد الإماراتي للعربية: 11.9% مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
مادة اعلانية

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بريطانيا تدرس السماح بحصول المرضى على وصفات طبية من الصيدليات بريطانيا تدرس السماح بحصول المرضى على وصفات طبية من الصيدليات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط