نفط وغاز
بوتين: الوضع مستقر في سوق النفط
روسيا خفضت إنتاج النفط عند المستوى المطلوب
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن الوضع في سوق النفط العالمية "مستقر تماما" بشكل عام.
وفي حديثه في اجتماع حكومي بثه التلفزيون، قال أيضا إن بلاده خفضت إنتاج النفط وإنه عند "المستوى المطلوب".
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وأضاف: "لكن جميع قراراتنا بما في ذلك المتعلقة بالخفض الطوعي للإنتاج، مرتبطة تحديدا بالحاجة إلى الحفاظ على بيئة سعرية معينة في الأسواق العالمية، وبالحوار والتواصل مع شركائنا في أوبك+".
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وقررت موسكو خفض إنتاجها من الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري من أجل دعم سعر النفط، شريان الحياة للاقتصاد الروسي.
وأوقفت روسيا، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، أو أرجأت نشر بعض بياناتها الرئيسية بشأن الطاقة بما في ذلك معلومات الإنتاج والتصدير.
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