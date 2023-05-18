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فوسفات المغرب
منطقة لإنتاج الفوسفات في المغرب
اقتصاد المغرب

المغرب يستحوذ على 50% من أسهم شركة الفوسفات الإسبانية "غلوبال فييد"

11.3 مليار دولار حجم مبيعات الشركة من الفوسفات في عام 2022

دبي - العربية.نت
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أعلن المغرب استحواذه على 50% من رأس مال شركة الفوسفات الإسبانية "غلوبال فييد" GLOBALFEED، بحسب بيان لشركة "الشريف للفوسفات" المملوكة للحكومة المغربية.

وأوضح البيان أن "عملية الاستحواذ على نصف حصة رأس مال منتج الأسمدة الرئيسي في إسبانيا، استكملت مساء أمس الأربعاء. وأضاف البيان: "هدفنا هو الاستجابة المستدامة للطلب، وتقديم أفضل خدمة لعملائنا من خلال عرض المنتوجات المختارة والمبتكرة".

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وتابعت الشركة المغربية أنها تخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للأعلاف العالمية لتصل إلى 400 ألف طن بحلول عام 2027.

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ونقل البيان عن خافيير مارتن الرئيس التنفيذي لشركة "GLOBALFEED" قوله، إن "المجموعة راكمت قرناً من الخدمة، وإن حجم مبيعات الشركة بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2022، وهي شركة عالمية في منتجات الفوسفات".

ويمتلك المغرب أكبر مخزون من الفوسفات، بنسبة تقدر بـ 85% من الاحتياطي العالمي، كما أنه يعتبر ثاني أكبر منتج لمادة الفوسفات، بنحو 30 مليون طن سنوياً، وأول مصدر لها على مستوى العالم.

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