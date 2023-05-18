رئيس الوزراء المصري يتوقع انفراجة بأزمة العملة في هذا الوقت

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الجنيه مقوم بأقل من قيمته. فيما ربط رئيس الوزراء عودة الجنيه إلى قيمته الحقيقية وحل أزمة العملة مع زيادة الاستثمارات.

وأضاف مدبولي أن مصر ستنفذ قريبا عدة صفقات وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، مؤكدا أن لديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.

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وأوضح أن الاستثمارات المخططة للعام المالي المقبل (2023-2024) تبلغ نحو 1.64 تريليون جنيه.

وأشار مدبولي إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.

وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سيتم تعديل قوانين تملك الأجانب للعقارات في مصر إلى جانب تقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات.

ومن جانب آخر، كشف مدبولي عن إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا أن الحكومة المصرية تستهدف طروحات أكثر مما ذكرته موازنة 2023/2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما توقع وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، بدء تعافي الاقتصاد المصري مع نهاية العام الحالي ديسمبر 2023.

وبشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية إن هناك مستهدفات لإتمام المراجعة الأولى لصندوق النقد وقاربنا على الانتهاء منها.

وكشف الوزير عن مفاوضات مع مؤسسات دولية تنموية للحصول على تمويل منخفض التكلفة لصعوبة اللجوء للأسواق الدولية بعد خفض التصنيف.