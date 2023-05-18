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السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
شعار صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"
اقتصاد السعودية

صندوق "هدف" يدعم توظيف 96 ألف سعودي في الربع الأول من 2023

2.2 مليار ريال إجمالي المصروف على برامج الدعم

دبي - العربية.نت
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كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية، تركي الجعويني، عن إسهام الصندوق في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة للعمل بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2023 عبر برامجه ومبادراته بزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من عام 2022.

وقال الجعويني في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس، إن 73 ألف منشأة استفادت من برامج الصندوق خلال الفترة ذاتها بنسبة نمو 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغت المبالغ المصروفة على برامج الدعم 2.2 مليار ريال، فيما استفاد عدد 836 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات التمكين والإرشاد والتدريب.

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