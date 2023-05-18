صندوق "هدف" يدعم توظيف 96 ألف سعودي في الربع الأول من 2023

كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية، تركي الجعويني، عن إسهام الصندوق في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة للعمل بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2023 عبر برامجه ومبادراته بزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من عام 2022.

وقال الجعويني في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الخميس، إن 73 ألف منشأة استفادت من برامج الصندوق خلال الفترة ذاتها بنسبة نمو 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وبلغت المبالغ المصروفة على برامج الدعم 2.2 مليار ريال، فيما استفاد عدد 836 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات التمكين والإرشاد والتدريب.

أسهم الصندوق في دعم توظيف 96 ألف مواطن ومواطنة للعمل بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من عام 2023 عبر برامجه ومبادراته بزيادة بلغت 26% عن نفس الفترة من عام 2022؛ في حين استفادت 73 ألف منشأة من برامج الصندوق خلال الفترة ذاتها بنسبة نمو 30% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. pic.twitter.com/TGRf48rkkQ — تركي الجعويني (@taljawini) May 18, 2023