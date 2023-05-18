البنك المركزي: الليرة التركية تزداد ثقلاً في السوق

قال البنك المركزي التركي اليوم الخميس، إن ثقل الليرة في السوق آخذ في الازدياد تماشيا مع استراتيجيته، كما تتحسن آليات حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التصدير على التمويل.

وفي تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين سنويا، قال البنكك المركزي أيضا إن القطاع المصرفي لديه إمكانات عالية للاقتراض الدولي ولديه دفاعات قوية ضد صدمات السيولة وفقا لـ"رويترز".

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قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو، اليوم الخميس 4 مايو الجاري، إن التضخم في بلاده ينخفض بمعدل أبطأ مما كان البنك يتوقعه، على الرغم من مؤشرات تظهر تباطؤا ملحوظا في ارتفاع الأسعار.

وفي الإفادة الثانية عن التضخم هذا العام، قال قافجي أوغلو إن ضغوط التكلفة على التضخم أزيلت إلى حد بعيد.

وأضاف أن المركزي التركي أبقى على توقعاته للتضخم عند 22.3% لعام 2023، مضيفا أن استقرار ظروف الائتمان وسعر الصرف الأجنبي سيتيح تحسنا في التضخم.