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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الدولار

روسيا: عملية تحييد الدولار من المبادلات التجارية بدأت بالفعل

موسكو بدأت مرحلة مواجهة حادة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأميركا

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن عملية تحييد الدولار من المبادلات التجارية بدأت بالفعل.

وأضاف لافروف في لقاء تلفزيوني مع "روسيا اليوم"، أن القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان تهدف إلى "احتواء" روسيا والصين.

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وأوضح أن موسكو بدأت مرحلة مواجهة حادة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأميركا، متهما الاتحاد الأوروبي بأنه فقد سيادته وبات تابعا لواشنطن.

وتابع: "الأحداث في أوكرانيا تسرع من وتيرة سير عملية تشكيل عالم متعدد الأقطاب".

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