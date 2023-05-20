"التجارة" السعودية: 236 سجلاً تجارياً قائماً لنشاط صناعة المجوهرات
حتى أبريل 2023
كشفت وزارة التجارة السعودية أن عدد السجلات الخاصة بنشاط صناعة أجزاء الحلي والمجوهرات بلغ 236 سجلا حتى نهاية أبريل الماضي.
وتنصح الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات بالتأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الغرام والوزن الإجمالي، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، وسعر جرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر، سواء كان حجرا كريما له قيمة أو حجرا غير كريم ليست له قيمة، وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري، كما ينصح المشتري بالاحتفاظ بالفاتورة طيلة امتلاك القطعة المشتراة لضمان حقوقه.
وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مؤخرا، أن إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ 527 بنهاية أبريل الماضي.
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