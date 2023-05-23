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شعار جهاز قطر للاستثمار
اقتصاد قطر

جهاز قطر للاستثمار يقول إنه نشط جداً في الائتمان العام والخاص

أكد أنه يبحث مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره فكرة للاستثمارات

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود، اليوم الثلاثاء، إن الجهاز عمل بنشاط كبير في مجال الائتمان الخاص والعام على مدى العامين الماضيين.

وأضاف أمام الحضور في منتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته بلومبرغ "الشركات كانت تشعر بمد وجزر، لديها نماذج أعمال جيدة ولكن لديها مشكلة في ميزانياتها بسبب التسارع في رفع أسعار الفائدة".

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وتابع "لذلك عادة ما تكون لدى المؤسسات مثلنا، والتي تتمتع بسيولة كبيرة وأجل طويل جدا، شهية للمخاطرة في هذه الأنواع من الاستثمار"، وفق رويترز.

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وذكر :"سأقدم نصيحة هي أنه ربما خلال السنة القادمة سيكون مجال الائتمان مشجعا على الاستثمار فيه".

وقال إن صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار يبحث مجال الذكاء الاصطناعي باعتباره فكرة للاستثمارات، ويرى أنه "تكنولوجيا رائعة" في بعض التطبيقات.

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