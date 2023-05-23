جهاز قطر للاستثمار يلتزم ببرنامج لصناعة السوق بقيمة مليار ريال

قال جهاز قطر للاستثمار اليوم الثلاثاء إنه سيخصص ما يصل إلى مليار ريال (275 مليون دولار) لبرنامج دائم لصناعة السوق من شأنه تعزيز السيولة في البورصة المحلية.

وذكر صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 445 مليار دولار أن الالتزام من المقرر أن يستمر على مدى السنوات الخمس المقبلة وسيغطي 90% من حجم القيمة السوقية المدرجة في بورصة قطر.

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وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في تحسين اكتشاف الأسعار وتنويع أسواق رأس المال في البلاد، مما سيساعد السوق في جذب مديري الأصول الأجنبية للاستثمار في الأسهم المحلية.

وتخلفت قطر عن ركب موجة من عمليات الاكتتاب الأولي اجتاحت السعودية والإمارات العام الماضي، ويعزو المطلعون على السوق قلة الصفقات في قطر إلى تأثير وباء كورونا وتركيز الدولة على تنظيم بطولة كأس العالم التي استضافتها العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني، رحبت البورصة القطرية بالطرح العام الأولي لأسهم شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي كان الطرح الأول في البورصة في نحو ثلاث سنوات بموجب لوائح جديدة سمحت للشركات بتحديد نطاق سعري لاختبار شهية المستثمرين وتحديد الأسعار.