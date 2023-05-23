مؤشر: نمو نشاط التصنيع في اليابان لأول مرة خلال 7 أشهر
بوادر تحسن في اضطرابات سلاسل التوريد
أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان سجل نموا في مايو/أيار للمرة الأولى في 7 أشهر، فيما شهد قطاع الخدمات نموا قياسيا.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية المعدل في ضوء العوامل الموسمية لبنك أو جيبون إلى 50.8 في مايو/أيار مقابل 49.5 في القراءة النهائية لأبريل/نيسان. وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قراءة المؤشر عتبة الخمسين، التي تفصل بين الانكماش والنمو، منذ أكتوبر/تشرين الأول.
كما عادت الطلبيات الجديدة والإنتاج إلى تسجيل نمو للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران الماضي.
وأشار المشاركون في المسح إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد التي نجمت عن الجائحة وألحقت أضرارا بالقطاع تشهد "بوادر تحسن".
وأظهر المسح كذلك أن نشاط قطاع الخدمات نما بأقوى وتيرة على الإطلاق في مايو/أيار بدعم من استئناف السياحة المحلية والدولية واستمرار التعافي من الاضطرابات التي سببتها الجائحة.
وزاد مؤشر قطاع الخدمات لمستوى قياسي معدل موسميا بلغ 56.3 في مايو/أيار مقابل 55.4 في الشهر السابق.
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