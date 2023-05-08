اقتصاد اليابان
النشاط الخدمي ينمو في اليابان للشهر السابع على التوالي
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في أبريل إلى 55.4 نقطة مقارنة بـ55 نقطة في مارس
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نما نشاط الخدمات في اليابان للشهر السابع على التوالي في أبريل/نيسان بدعم من زيادة الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ au Jibun Bank Japan Services إلى 55.4 نقطة مقارنة بـ55 نقطة في مارس/آذار.
وتعتبر هذه القراءة أعلى بكثير من مستويات 50 نقطة والتي تحدد ما إذا كان القطاع سجل نموا أو انكماشا.
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كما نما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، بأسرع وتيرة منذ يونيو/حزيران 2022. ولم يتغير المؤشر في أبريل/نيسان من القراءة السابقة عند 52.9 نقطة، وظل فوق مستويات 50 نقطة للشهر الرابع على التاولي.
وأنهت اليابان، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إجراءات كورونا الصارمة والتي تطلبت شهادات التطعيم أو الاختبارات السلبية.
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