أسبوع حافل بالبيانات.. أهمها التضخم في أميركا

تترقب الأسواق صدور العديد من البيانات الاقتصادية والقرارات المهمة هذا الأسبوع ولعل أهمها بيانات التضخم الأميركية ومعدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

الاثنين

إنفاق الأسر في اليابان: توقعات تباطؤ وتيرة نمو المؤشر ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي في مارس/آذار بعد أن ارتفع لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.6% في فبراير 2023.

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الثلاثاء

أسعار المنازل في بريطانيا: توقعات تباطؤ وتيرة نمو المؤشر ليصل إلى 0.9% على أساس سنوي في أبريل/نيسان بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 1.6% في مارس/آذار مسجلا أضعف معدل نموا سنويا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن انخفض بشكل ملحوظ منذ ذروة يونيو/حزيران 2022 عند 12.5%. ومع ذلك، استمرت هذه الأرقام الأخيرة عمومًا في الإشارة إلى استقرار نسبي في سوق الإسكان في بداية عام 2023، وسط انتعاش جزئي في النشاط والمعاملات بسبب تخفيف معدلات الرهن العقاري.

الأربعاء

مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا: من المحتمل أن يتباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ليسجل ارتفاعا بنسبة 5.5% في أبريل/نيسان على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 5.6% خلال الشهر السابق.

وبحسب العديد من الخبراء، ستكون البيانات بمثابة دليل للاحتياطي الفيدرالي، وستساعده في أخذ القرار بشأن احتمالية إيقاف سلسلة رفع معدلات الفائدة مؤقتًا في اجتماعه المقبل.

مؤشر أسعار المستهلكين في الصين: تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع التضخم في الصين إلى 1% في شهر أبريل/نيسان على أساس سنوي بعد أن تباطأ بشكل غير متوقع في مارس/آذار عند 0.7% والتي كانت الأدنى منذ سبتمبر 2021، حيث انخفضت تكلفة المواد الغذائية وغير الغذائية بأكثر من التوقعات على خلفية الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ بعد إزالة سياسة صفر-كوفيد.

الخميس

قرار الفائدة في إنجلترا: توقعات رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 4.5% في اجتماع مايو، بما يتناسب مع الزيادات التي قام بها كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، حيث يحاول بنك إنجلترا محاربة التضخم.

ومن المقرر أن يكون هذا هو الارتفاع الثاني عشر على التوالي للبنك، حيث شهدت الأسواق ارتفاع الفائدة في البلاد بـ 4.4 نقطة مئوية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وهي أكبر زيادة في المعدلات منذ عام 1989.

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا: توقعات ارتفاع الأسعار الأساسية، التي تستثني مواد الطاقة والغذاء، من 3.3% على أساس سنوي في مارس/آذار إلى 3.4% في أبريل/نيسان. وكان انخفض المؤشر لـ13 شهرا على التوالي منذ تسجيله أعلى مستوياته عند 9.6% في أبريل/نيسان من 2023.

الجمعة

مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا: من المتوقع نمو المؤشر على أساس سنوي بنسبة 5.9% في أبريل/نيسان وسط احتمالية ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 7% وأسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 10.2%.

مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا: توقعات ارتفاع المؤشر بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بمارس/آذار عندما ارتفع بنسبة 0.4%. بينما من المتوقع نمو المؤشر 4.1% على أساس سنوي بعد زيادة قدرها 3.3% في الشهر السابق.