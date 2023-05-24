اقتصاد
أسرع البنوك المركزية في التشديد النقدي يتوقع بدء خفض الفائدة بالربع الثالث
البنك المركزي النيوزيلاندي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5.5%
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رفع البنك المركزي النيوزيلاندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5% كما كان متوقعا.
وأشار البنك بشكل مفاجئ، إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لكبح التضخم، ما أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلاندي.
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وأوضح البنك المركزي أن الفائدة قد بلغت ذروتها، ومن المتوقع بدء الخفض في الربع الثالث من عام 2024.
يُذكر أن نيوزيلاندا كانت في طليعة التشديد النقدي، متجاوزة حتى الاحتياطي الفيدرالي في مقياس رفع أسعار الفائدة.
كان البنك قد رفع الفائدة خلال شهر أبريل الماضي من 4.75% إلى 5.25%، ورفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في فبراير وبقيمة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، فيما وقف التضخم عند 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويستهدف المركزي النيوزيلاندي تضخما بين 1% و3%.
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