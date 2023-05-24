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اقتصاد

أسرع البنوك المركزية في التشديد النقدي يتوقع بدء خفض الفائدة بالربع الثالث

البنك المركزي النيوزيلاندي يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 5.5%

دبي - العربية.نت
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رفع البنك المركزي النيوزيلاندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.5% كما كان متوقعا.

وأشار البنك بشكل مفاجئ، إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لكبح التضخم، ما أدى إلى تراجع الدولار النيوزيلاندي.

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وأوضح البنك المركزي أن الفائدة قد بلغت ذروتها، ومن المتوقع بدء الخفض في الربع الثالث من عام 2024.

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يُذكر أن نيوزيلاندا كانت في طليعة التشديد النقدي، متجاوزة حتى الاحتياطي الفيدرالي في مقياس رفع أسعار الفائدة.

كان البنك قد رفع الفائدة خلال شهر أبريل الماضي من 4.75% إلى 5.25%، ورفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في فبراير وبقيمة 75 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، فيما وقف التضخم عند 7.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

ويستهدف المركزي النيوزيلاندي تضخما بين 1% و3%.

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