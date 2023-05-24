اجتماعات للمجلس التنسيقي السعودي العراقي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات

تعقد غدا في السعودية اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي لبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم الاستثمارات وتعزيزها بين البلدين.

وتعمل السعودية والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما، خصوصا الاقتصادية والتنموية بما يخدم النمو ويدعم الفرص المشتركة، فالتبادل التجاري بين البلدين سجل 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

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ويعد القطاع المصرفي المشترك أحد أهم الأعمدة الاقتصادية التي تدعم الآفاق الاستثمارية والعلاقات التجارية، لكن حضوره لا يزال بالمراحل الأولى، ففي السعودية حصل المصرف العراقي للتجارة على رخصة لكنه لم يبدأ مزاولة نشاطه بعد على خلاف المصرف الأهلي العراقي الذي بدأ أعماله في المملكة منذ العام الماضي بعد حصوله على الرخصة عام 2021 ليكون أول مصرف عراقي في السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي فرع السعودية يزيد أبونيان، إن التوسع أيضا كان من الجانب السعودي، فبعد الحصول على الموافقة من المركزي العراقي أعلن البنك العربي الوطني عن نيته المساهمة بنسبة 20% في تأسيس "بنك العربي العراق" بقيمة 38.2 مليون دولار مع الشريك الاستراتيجي البنك العربي.

وتؤسس الجهود المشتركة من السعودية والعراق لوضع اللبنة الأولى لبناء قطاع مصرفي مشترك متين لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات وتقلل المخاطر، خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة حيث تهدف المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030.