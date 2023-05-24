"ديجيتال بريدج": شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مراكز البيانات

أعلنت مجموعة "ديجيتال بريدج"، اليوم الأربعاء، عن دخول "صندوق الاستثمارات العامة" في السعودية كمستثمر عبر شراكة تهدف لتطوير قطاع مراكز البيانات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الشركة العاملة في إدارة الأصول والمعنية في الاستثمار في تقنيات الجيل الجديد من شبكات الاتصال والإنترنت، أن الاستثمار سيركز في مرحلته الأولى، على تطوير قطاع مراكز البيانات، ويسعى لاحقاً إلى استكشاف الفرص المحتملة في قطاعات أخرى من البنية التحتيّة الرقميّة، من ضمنها الأبراج والألياف الضوئية والخلايا الصغيرة والبنية التحتيّة المتطوّرة.

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وأشارت الشركة إلى أن الخطوة ستسهم في دعم النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي للمملكة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الاستثمارية، وفق بيان للشركة تلقت "العربية.نت" نسخة منه.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك غانزي: "نرى فرصة كبيرة لتحقيق نمو مستمر في القطاعات التي نتخصّص بها، ونتطلّع إلى تكريس قدراتنا وخبراتنا للاستثمار في الفرص الطويلة الأجل في هذه المنطقة المهمّة".

وستعمل الشراكة على تطوير ونقل الخبرات والقدرات لبناء وتشغيل مراكز بيانات واسعة النطاق وخوادم لقواعد البيانات في السعودية ودول الخليج العربي، وفق أحدث ما توصلت له الممارسات التقنية في هذا القطاع الحيوي الأمر الذي سيمكّن الشركات الكبرى المحلية والعالمية من ممارسة أعمالها في المنطقة بكفاءة وموثوقية.