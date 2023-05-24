وزير مصري: إفريقيا تحتاج 3 تريليونات دولار لتمويل التحول للاقتصاد الأخضر

قال وزير المالية المصري محمد معيط في مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن اليوم إن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات بنحو 3 تريليونات دولار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر خلال الأعوام العشرة المقبلة وفقا لما نقلته كارينا كامل مراسلة قناة العربية.

وذكرت كامل أن مؤتمر "net zero delivery "الذى يستضيفه عمدة الحي المالي بلندن ويحضره محافظ بنك إنجلترا، إن بريطانيا تسعى لأن تكون حلقة وصل فى مجال توفير التمويل الأخضر ومن ثم تنسق بين الدول المستضيفة لمؤتمر أطراف المناخ كوب 27 فى مصر وكوب 28 التي ستعقد في الإمارات وسبق أن استضافت مدينة جلاسكو البريطانية النسخة 26 من المؤتمر.

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ووجه عمدة الحي المالي في لندن وجه رسالة إلى المجتمع العالمي في افتتاح المؤتمر بأن كل القطاعات مرحب بها في تلك النقاشات ويجب أن تكون ممثلة على طاولة مناقشات التحول للاقتصاد الأخضر سواء كانت قطاعات النفط والغاز والطيران و التعدين، ولا نشير بأصابع الاتهام إلى أي قطاع ونرحب بالجميع للمشاركة في تلك المحادثات لتحقيق المستهدفات من الاتفاقيات وفقا لكامل.

وذكرت كامل أن وزير المالية المصري تحدث عن التحديات الضخمة التي تواجه الدول النامية والناشئة في خطط التحول للاقتصاد الأخضر.

وقال معيط إن الدول الناشئة تواجه صعوبات كبيرة أيضا في ضمان هذا التمويل نظرا للارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة حول العالم ، وتراجع التمويل في الاستثمارات الخضراء.

وأضاف معيط أن مصر تقوم حاليا بالاشتراك مع الجهات المعنية والأطراف المختلفة سواء الإمارات وبريطانيا والأمم المتحدة لإطلاق ائتلاف استدامة الدين لمساعدة الدول الناشئة على تمويل المشروعات الخضراء وإدارة تلك التمويلات بشكل صائب، وسد الفجوة التمويلية لهذه المشروعات وخفض تكلفة الإقراض لهذه الدول، وخفض تكلفة إصدارات السندات والصكوك الخضراء.