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اقتصاد السعودية

انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% لـ83.1 مليار ريال في مارس

تراجع إجمالي الصادرات السلعية 25.3%

دبي - العربية.نت
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انخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 25.3% في شهر مارس 2023 إلى 106.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 142 مليار ريال في شهر مارس 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري، اليوم الخميس، إن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 30 مليار ريال بنسبة 26.5% إلى 83.1 مليار ريال مقابل 113.1 مليار ريال في مارس 2022.

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وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.6% في مارس 2022، إلى 78.3% في مارس 2023.

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وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 4.4 مليار ريال وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر فبراير 2023.

وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 20.6% في مارس الماضي إلى 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في مارس 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 9.8% ما يعادل نحو 5.5 مليار ريال في مارس الماضي إلى 61.8 مليار ريال مقابل 56.3 مليار ريال في مارس 2022.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري 44 مليار ريال في مارس 2023، مقابل 86 مليار ريال في مارس 2022.

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