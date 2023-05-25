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صوامع قمح في مصر (رويترز)
صوامع قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

رويترز: مصر تؤخر مدفوعات واردات القمح مع نقص السيولة الدولارية

المصيلحي: تأخر في بعض اعتمادات القمح للموردين حتى لا يزيد الضغط على العملة الأجنبية

القاهرة- - رويترز
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قال مسؤول مصري وتجار، إن مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان، في وقت تشهد فيه البلاد نقصا في العملة الصعبة.

ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتوجه مشتريات القمح لتوفير الخبز المدعوم بصورة كبيرة.

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وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي لرويترز، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات قمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.

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