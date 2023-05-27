اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق النقد الدولي مناسبة
شعار صندوق النقد الدولي
اقتصاد أميركا

صندوق النقد: أميركا تحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم

مستويات التضخم ستظل أعلى من هدف "الفيدرالي" البالغ 2% خلال 2023 و2024

ديترويت - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأميركي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

مادة اعلانية

تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7% لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6% في أبريل/ نيسان، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2% على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.

مديرة صندوق النقد لا تتوقع بدء خفض سعر الفائدة قبل نهاية 2024 اقتصاد اقتصاد أميركا مديرة صندوق النقد لا تتوقع بدء خفض سعر الفائدة قبل نهاية 2024

وقال الصندوق: "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2% خلال 2023 و2024".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في مؤتمر صحافي، إن الحكومة الأميركية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت غورغيفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأميركية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أبرز الأخبار من العربية أبرز الأخبار من العربية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط