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مؤتمر شركاء التنمية - العراق
أثناء أعمال مؤتمر طريق التنمية
اقتصاد العراق

"طريق التنمية" شريان اقتصادي لدول المنطقة وفرصة لالتقاء المصالح

رئيس الوزراء العراقي: التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعزز الاستقرار

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعزز الاستقرار.

وذكر السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية، أن طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات.

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وقال السوداني إن "العقبات تغدو هينة أمام التعاون، وهذا ما نفهمه من المسؤولين"، لافتاً إلى أن "طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

اجتماعات للمجلس التنسيقي السعودي العراقي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات اقتصاد اقتصاد السعودية اجتماعات للمجلس التنسيقي السعودي العراقي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات

وتابع: "نحن نقف على أعتاب مفتاح مواجهة المؤثرات التي ستمر عبر طريق التنمية"، مبينا أن "هذه الحكومة آلت على نفسِها أن تنطلق من الحاجات الفعليةِ للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة".

وانطلقت، اليوم أعمال مؤتمر طريق التنمية في بغداد، وسط مشاركة وفود ممثلين من 10 دول بالمنطقة بجانب العراق، ويستمر ليوم واحد فقط.

وكانت وزارة النقل العراقية، أرسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).

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