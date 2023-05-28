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اقتصاد عمان
علم عُمان - (صورة تعبيرية)
اقتصاد عمان

ميزانية عُمان تسجل فائضاً 2.97 مليار دولار في 2022

الإنفاق العام الفعلي بلغ 34.7 مليار دولار العام الماضي

دبي - العربية.نت
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سجلت الميزانية العامة في سلطنة عُمان، فائضا بنحو 1.144 مليار ريال (2.97 مليار دولار) بنهاية 2022.

وارتفعت الإيرادات الفعلية بنسبة 37% مقارنة بالإيرادات المقدرة لتسجل 14.473 مليار ريال (37.7 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق العام الفعلي 13.329 مليار ريال (34.7 مليار دولار).

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وتوجه الحكومة العُمانية، الإيرادات المالية الإضافية لتسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الدعم الحكومي للوقود والسلع الأساسية، وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

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وسجل إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1.306 مليار ريال، مرتفعًا بـ 406 ملايين ريال مقارنة بالمخصصات المعتمدة في الميزانية.

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