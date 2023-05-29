هذه الدولة صاحبة أعلى معدل ديون استهلاكية بين الاقتصادات المتقدمة

أظهرت بيانات مالية نشرت اليوم أن معدل الديون الاستهلاكية إلى إجمالي الناتج المحلي في كوريا الجنوبية أصبح الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي فقد بلغ معدل الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي 102.2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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وجاءت هونغ كونغ في المركز الثاني بمعدل 95.1%، ثم تايلاند في المركز الرابع بمعدل 85.7% وبريطانيا 81.6% والولايات المتحدة 73% وماليزيا 66.1% واليابان 65.2% والصين 63.6% وفقا لـ"واس".

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية هي الوحيدة بين الدول التي شملها التقرير وتتجاوز فيها الديون الاستهلاكية قيمة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول.