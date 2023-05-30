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خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
اقتصاد السعودية

السعودية تعتمد الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر

تمت الموافقة على هذا الإطار من حيث المبدأ

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي، من حيث المبدأ على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة.

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ووافق المجلس أيضا على تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وبولندا للتعاون في مجال الطاقة، فضلا عن مذكرة مماثلة مع البرتغال.

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كما فوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في السعودية وهيئة قناة السويس المصرية للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

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