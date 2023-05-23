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خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء السعودي
السعودية

مجلس الوزراء السعودي يقر آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية

دبي - العربية.نت
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وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور.

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

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وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.

وذكرت "الخارجية" السعودية أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة. وشمل تفعيل هذا الإجراء في 7 دول شملت الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين.

وكانت السلطات السعودية حددت مواعيد بدء استقبال رحلات الحج اعتبارا من 21 مايو وحتى 23 يونيو المقبل، وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من أول يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين.

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