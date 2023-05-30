المغرب يخطط لإنتاج 620 ألف طن من السكر سنوياً

وقعت الحكومة المغربية اتفاقية لرفع إنتاجية البلاد من السكر الأبيض إلى 620 ألف طن سنوياً، بحلول عام 2030، مقابل 560 ألف طن كمتوسط في السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى توسيع المساحة المزروعة بالنباتات السكرية إلى 73 ألف هكتار.

وجاء توقيع الاتفاقية مع الفيدرالية المهنية لإنتاج السكر، من أجل وضع برنامج يسعى إلى تحسين قدرات المعالجة الصناعية وتوسيع وتحديث مسارات توزيع السكر بما يزيد من المساحة المزروعة، وكذلك تحسين الانتاجية للهكتار.

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ويتضمن البرنامج الجديد العمل على تحسين تكاليف الاستغلال على مستوى الهكتار، من خلال استعمال التقنيات الحديثة، مثل التسميد المعقلن، والري بالتنقيط، واستعمال الطاقة الشمسية، والمكننة، وفق ما نشره موقع "هسبريس".

وحسب الاتفاق، ينتظر تحسين مردودية الإنتاج إلى 11 طناً في الهكتار الواحد، بالنسبة للشمندر السكري، و10 أطنان في الهكتار بالنسبة لقصب السكر، من خلال تشجيع الفلاحين على الممارسات الفلاحية الجيدة في الأحواض المهيأة من طرف الدولة خصوصاً على مستوى الغرب.