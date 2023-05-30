الرياض تستضيف مؤتمر الأعمال العربي الصيني يومي 11 و12 يونيو المقبل

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" يومي 11-12 يونيو 2023.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

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يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بلغ حوالي 1.6 تريليون ريال في 2022 بنمو 31% مقارنةً بالعام 2021.