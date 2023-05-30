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اقتصاد السعودية

الرياض تستضيف مؤتمر الأعمال العربي الصيني يومي 11 و12 يونيو المقبل

بحضور 2000 مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين

دبي - العربية.نت
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تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني والندوة الثامنة للاستثمارات تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" يومي 11-12 يونيو 2023.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة، وأكثر من ألفي مشارك من ممثلي الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال.

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يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بلغ حوالي 1.6 تريليون ريال في 2022 بنمو 31% مقارنةً بالعام 2021.

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