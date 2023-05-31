عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يتجاوز 1.2 مليون وحدة

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 4.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وقالت الهيئة في تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة اليوم إن العاصمة الرياض حظيت بالحصة الأكبر من عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنسبة بلغت 41.4% تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.9%، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1%، وبقية المناطق إلى 28.6%.

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وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 مليار ريال، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023 وفقا لـ"واس".

واستعرض التقرير مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، عبر تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، والتمويل لأجل؛ حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية.

وأشار التقرير إلى منجزات ملتقى بيبان 23 باعتباره الحدث الأكبر في تعزيز التواصل، وتطوير المهارات، وتبادل المعرفة لرواد الأعمال، مع الإسهام في بناء منظومة مزدهرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. حيث حضر الملتقى 145ألف زائر من أنحاء العالم، واحتضن نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بالإضافة إلى اتفاقيات وإطلاقات وجولات استثمارية بقيمة تخطت 52 ملياراً، ومشاركة أكثر من 1200 عارض من مختلف أنحاء العالم.

وتضمن نظرة خاصة على بيئة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة، حيث تشهد نشاطاً كبيراً في العمل الريادي، إذ تحتضن المنطقة أكثر من 60 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما أكّد التقرير أن ما تتمتّع به المدينة المنورة من مخـزون ثري ومتنـوع، مـن رأس المـال البشـري والثقافـي والمالـي، ما يجعلهـا وجهـة اسـتثمارية جاذبـة للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة والمسـتثمرين فـي مجموعـة واسـعة مـن القطاعـات التقليدية والناشئة.

واستعرض مجموعة من المبادرات والبرامج التي تقدمها "منشآت"، بما في ذلك تطبيق "نوافذ"، الذي أُطلق عام 2020؛ بهدف تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من إرشادات الخبراء والخدمات الاستشارية.