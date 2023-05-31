22 % نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الأول من 2023

أظهر تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2023، وصل 21.9% بانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2022، وبانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2022.

وأشار التقرير إلى معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2023 19.6% مقابل 30.7% للإناث. ويتضح أنّ معدل البطالة للذكور قد انخفض بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

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وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2023 مع الربع الرابع للعام 2022 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض لكل من الذكور والإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية، وفق ما نشرته "الغد" الأردنية.

وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

أشارت النتائج إلى أن 54.9% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.7% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 46.1% للمجموع (42.1% للذكور مقابل 64.1% للإناث).

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة البلقاء بنسبة بلغت 26.4%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة مأدبا بنسبة بلغت 18.3%.