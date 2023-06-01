السعودية تطلب 480 ألف طن من القمح في مناقصة

طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية اليوم الخميس، مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الجمعة الثاني من يونيو /حزيران، وتوقع متعاملون إعلان النتائج يوم الاثنين الخامس من يونيو/ حزيران.

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وأوضحت الهيئة أن الشحنات ستوزع على ثلاثة موانئ، بواقع 120 ألف طن إلى ميناء جدة، و180 ألف طن إلى ميناء ينبع، و180 ألف طن إلى الدمام وفقا لـ"رويترز".

وعلق متعاملون آمالا على أن تتزايد رغبة البلاد في الشراء بعد أن سجلت العقود الآجلة الأمريكية للقمح أدنى مستوياتها في

عامين ونصف العام هذا الأسبوع.

وجرى في يناير /كانون الثاني تغيير اسم ما كانت تعرف سابقا بالمؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وفي مناقصة سابقة في 13 مارس/ آذار، اشترت السعودية 1.043 مليون طن من القمح للتوريد من يوليو تموز إلى أغسطس/ آب.