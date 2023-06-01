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السعودية تطلب 480 ألف طن من القمح في مناقصة

ستوزع الشحنات على 3 موانئ

دبي - العربية.نت
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طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية اليوم الخميس، مناقصة لشراء 480 ألف طن من القمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت الهيئة أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الجمعة الثاني من يونيو /حزيران، وتوقع متعاملون إعلان النتائج يوم الاثنين الخامس من يونيو/ حزيران.

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وأوضحت الهيئة أن الشحنات ستوزع على ثلاثة موانئ، بواقع 120 ألف طن إلى ميناء جدة، و180 ألف طن إلى ميناء ينبع، و180 ألف طن إلى الدمام وفقا لـ"رويترز".

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وعلق متعاملون آمالا على أن تتزايد رغبة البلاد في الشراء بعد أن سجلت العقود الآجلة الأمريكية للقمح أدنى مستوياتها في
عامين ونصف العام هذا الأسبوع.

وجرى في يناير /كانون الثاني تغيير اسم ما كانت تعرف سابقا بالمؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وفي مناقصة سابقة في 13 مارس/ آذار، اشترت السعودية 1.043 مليون طن من القمح للتوريد من يوليو تموز إلى أغسطس/ آب.

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