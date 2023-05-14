السعودية تصرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
بلغت كميات القمح المستلم من المزارعين هذا الموسم نحو 190.89 ألف طن
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/1444هـ (2023)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ بلغ 114.74 مليون ريال، لصافي كمية (67,093) طن، وذلك لعدد (230) مزارعاً. تتضمن عدد 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 190.89 ألف طن لعدد (813) مزارع.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
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