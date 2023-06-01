تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول
بلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6% على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9% إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6% في الربع الأول من 2022 إلى 78.3% في الربع الأول من 2023. وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي، بنسبة 9.9%.
فيما تراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.
وارتفعت الواردات بنسبة 18.1% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، فيما انخفضت الواردات بنسبة 4.9% على أساس ربعي.
وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.
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