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نفط السعودية
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اقتصاد السعودية

تراجع صادرات النفط السعودية 14.9% إلى 245 مليار ريال بالربع الأول

بلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في الربع الأول من 2023، بنسبة 14.6% على أساس سنوي، إلى نحو 313.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع الصادرات البترولية بمقدار 43.1 مليار ريال بنسبة 14.9% إلى نحو 245.4 مليار ريال، مقابل نحو 288.5 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

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وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.6% في الربع الأول من 2022 إلى 78.3% في الربع الأول من 2023. وانخفضت قيمة الصادرات السلعية على أساس ربعي، بنسبة 9.9%.

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فيما تراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 13.3% في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، إلى 68.1 مليار ريال مقابل نحو 78.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت الواردات بنسبة 18.1% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 186.4 مليار ريال، مقابل نحو 157.9 مليار ريال في الربع الأول من 2022، فيما انخفضت الواردات بنسبة 4.9% على أساس ربعي.

وبلغ الفائض التجاري في الربع الأول من 2023 نحو 128 مليار ريال، مقابل نحو 209 مليارات ريال في الربع المماثل من 2022.

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