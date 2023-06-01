مصر تؤجل ممارسة لشراء زيوت نباتية إلى 6 يونيو

قالت هيئة السلع التموينية المصرية إنها أرجأت الموعد النهائي لتقدم العروض في ممارسة لشراء زيوت نباتية إلى السادس من يونيو /حزيران بدلا من اليوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة الحكومية المعنية بمشتريات الحبوب والسلع الرئيسية مزيدا من التفاصيل وفقا لـ"رويترز".

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وذكرت الهيئة يوم الثلاثاء،30 مايو الجاري إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 11 إلى 25 يوليو/تموز.

وأضافت أنه يجب على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في الممارسة هو أول يونيو/حزيران.