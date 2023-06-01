اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك أبوظبي الأول (وام)
بنك أبوظبي الأول (وام)
اقتصاد الإمارات

بنك أبوظبي الأول يقدم حلولاً تمويلية بقيمة 1.36 مليار دولار للمستثمرين

في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

دبي – العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول يوفر بموجبها البنك حلولاً تمويلية تنافسية بقيمة 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم مبادرة "اصنع في الإمارات".

وبموجب المذكرة سيوفر البنك حلول التمويل المهيكل والاستثمارات الرأسمالية، وتمويل خطط التوسع في الأعمال، والتمويل الأخضر، وتمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم هذه الشركات من خلال تقديم الاستشارات المالية المتعلقة بالصناعة.

مادة اعلانية

وبحسب المصدر فإن مذكرة التفاهم تعزز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الاستشارات المالية والمتعلقة بالصناعة، ومشاركة البيانات والخبرة والمعرفة المتخصصة في مجالات التعاون، ومشاركة ودعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفق وكالة "وام".

خبير يتوقع زيادة معدل القروض في البنوك الإماراتية لهذا السبب غداء عمل اقتصاد الإمارات خبير يتوقع زيادة معدل القروض في البنوك الإماراتية لهذا السبب

وطبقاً للوكالة فإن الاتفاقية تسهدف توفير الحلول التمويلية بنسب أرباح تنافسية وفترات سداد مرنة، والترويج المشترك للاستثمارات الصناعية في الإمارات، ومشاركة البنك في الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين عبر تعريف عملاء البنك بالشراكة، وتشجيعهم على تقديم مشاريع صناعية، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية لمشاريع الشراكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تواصل الاستعدادات لمواجهة حزب الله.. هل اقترب قصف "النووي الإيراني"؟ إسرائيل تواصل الاستعدادات لمواجهة حزب الله.. هل اقترب قصف "النووي الإيراني"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط