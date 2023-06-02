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اقتصاد

المكسيك تستكشف إصدار صكوك خلال جولة بدول الخليج

المكسيك تستهدف تعميق العلاقات التجارية والمالية مع دول الخليج

مكسيكو سيتي – رويترز
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قال نائب وزير المالية المكسيكي، جابرييل يوريو، يوم الخميس، إن المكسيك تجري محادثات استكشافية بشأن إصدار صكوك، وذلك أثناء زيارة رسمية للكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات.

وذكر يوريو خلال زيارة تشمل الكويت والسعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات: "بدأنا محادثات استكشافية لتوسيع قاعدة المستثمرين لدينا من خلال دخول محتمل في سوق الصكوك بهدف تعزيز العلاقات المالية".

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تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تهدف فيه المكسيك إلى تعميق العلاقات التجارية والمالية والدبلوماسية مع دول الخليج. وأطلقت مؤخرا سندات استدامة بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى جانب إعادة شراء سندات لخفض الدين.

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وقال يوريو على تويتر إن المكسيك تتطلع إلى إقامة تحالفات إستراتيجية في مجالات اقتصادية رئيسية مثل أمن الغذاء والطاقة.

وتابع: "المكسيك لديها القدرة على أن تكون مركزا ماليا في أميركا اللاتينية، وتوسيع قاعدة المستثمرين لدينا أمر ضروري".

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