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سياحة وسفر (تعبيرية - iStock)
سياحة وسفر (تعبيرية - iStock)
اقتصاد الخليج

"المكسيك" تسعى للتعاون مع دول الخليج في قطاع السياحة

تحتل ترتيبا بين الدول العشر الأولى من حيث وفود السياح

دبي - العربية.نت
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قال جابرييل يوريو نائب وزير المالية في المكسيك إنه يتطلع خلال زيارة يقوم بها إلى الكويت والسعودية وعمان وقطر والإمارات إلى أن تتعاون بلاده مع تلك الدول في تطوير قطاع السياحة بها.

المكسيك وجهة شهيرة للسائحين وتحتل ترتيبا ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم من حيث وفود السياح الدوليين والأعمال المعتمدة عن السياحة.

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وبعض من هذه الدول الخليجية من حملة الديون المكسيكية، وفقا لـ"رويترز".

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وقال يوريو "دول الخليج مهتمة على وجه التحديد بالاستفادة من خبرة المكسيك من حيث توفير خدمات واقتصاد السياحة
،وهذه الدول تقوم باستثمارات كبيرة في البنية التحتية ، كما أن العاملين بقطاع الفنادق المكسيكيين يتطلعون إلى استثمارات هناك.

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