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بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ 17.6 مليار دولار سيولة في السوق خلال مايو

بنك الشعب يلبي الطلب على السيولة النقدية من المؤسسات المالية

بكين – شينخوا
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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أموالاً في سوق المال في شهر مايو الماضي، لتلبية الطلب على السيولة النقدية من المؤسسات المالية.

وقال البنك إنه ضخّ إجمالي 125 مليار يوان (حوالي 17.61 مليار دولار أميركي) في السوق خلال الشهر الماضي عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل للحفاظ على السيولة النقدية في النظام المصرفي عند مستوى كافٍ بشكل معقول.

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وستُستَحقُّ الأموال في غضون عام واحد بسعر فائدة 2.75%.

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وتجاوز إجمالي قروض الصندوق متعدد الأطراف غير المسددة 5.15 تريليون يوان بنهاية مايو الماضي.

وتم طرح أداة الصندوق متعدد الأطراف في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياسية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالإقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

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