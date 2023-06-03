"الصناعة" السعودية: استثمارات المنتجات الغذائية في المملكة تتجاوز 110 مليارات ريال

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ أكثر من 110 مليارات ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات تشكل 7.6% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، موضحة أن مصانع المنتجات الغذائية توفر 155898 وظيفة.

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وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ولفتت إلى أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة أسهمت بشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت إن الوزارة تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.