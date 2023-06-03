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وزارة الصناعة والثروة المعدنية
اقتصاد السعودية

"الصناعة" السعودية: استثمارات المنتجات الغذائية في المملكة تتجاوز 110 مليارات ريال

مصانع المنتجات الغذائية توفر 155.898 ألف وظيفة

دبي - العربية.نت
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يبلغ أكثر من 110 مليارات ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات تشكل 7.6% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، موضحة أن مصانع المنتجات الغذائية توفر 155898 وظيفة.

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وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة، ولا سيما في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال اقتصاد اقتصاد السعودية الاستثمار الأجنبي والمشترك في الصناعة السعودية يتجاوز 542 مليار ريال

ولفتت إلى أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة أسهمت بشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة، وكذلك المساهمة في تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وقالت إن الوزارة تولي أهمية خاصة لقطاع الأغذية، حيث يعد من القطاعات المهمة التي سجلت نموا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، ما يؤكد أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.

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