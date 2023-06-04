السعودية تصرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي
صرف 368 مليون ريال لمزارعي القمح في السعودية منذ بداية الموسم
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وأفادت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 168.54 مليون ريال، وذلك لكمية 96.96 ألف طن، لعدد (347) مزارعًا، تتضمن (40) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.
وارتفع إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 367.96 مليون ريال، وذلك لكمية 212.4 ألف طن، لعدد (756) مزارعًا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 403.94 ألف طن، لعدد 1537 مزارعًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.
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