بايدن يوقع رسمياً مشروع قانون رفع سقف الدين وأميركا تتفادى التعثر

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون رفع سقف دين الحكومة إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد التعثر في سداد الديون.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا لصالح رفع سقف الدين الفيدرالي، الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل أربعة أيام فقط من المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة.

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وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

وقال بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي: "أود أن أثني على رئيس مجلس النواب مكارثي.. كما تعلمون، هو وأنا، نحن وفرقنا، تمكنا من التوافق وإنجاز الأمور. كنا صريحين مع بعضنا بعضا، صادقين تمامًا ومحترمين مع بعضنا بعضا.. كلا الجانبين عمل بحسن نية. والجانبان حققا وعدهما.. أود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذه الاتفاقية التي سأوقعها السبت، لتصبح قانونا".

وبحسب الاتفاق سيتم تخفيض انفاق الحكومة الأميركية، وإسدال الستار على أزمة سقف الدين، حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام المقبل.