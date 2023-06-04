عمان تطلق مبادرة تمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الاقتصاد العمانية، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي بقيمة 10 ملايين ريال (نحو 26 مليون دولار) لعام 2024.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن المبادرة تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات قطاعات التنويع الاقتصادي بخطة التنمية الخمسية العاشرة.

مادة اعلانية

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضا إلى تمكين المؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية، ودعم الفرص الاستثمارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية وضمان جودتها.