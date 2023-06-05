اقتصاد تونس
التضخم السنوي في تونس يتراجع إلى 9.6% في مايو
التضخم سجل 10.1% في أبريل
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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 9.6% في مايو/أيار من 10.1% في أبريل/نيسان.
وأظهرت البيانات التي نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي.
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وأوضح المعهد أن معدل البطالة وصل إلى 16.1% دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت إن بلادها نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.
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