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النائب الجديد لرئيس تركيا: مكافحة التضخم في صدارة الأولويات

أكد أنه سيعير اهتماما خاصا بمسألة تحسين بيئة الاستثمار

أنقرة - رويترز
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قال جودت يلماز، النائب الجديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيضع مكافحة التضخم في صدارة الأولويات، وسيعير اهتماما خاصا بمسألة تحسين بيئة الاستثمار لدى توليه مهام منصبه.

وأعلن الرئيس التركي حكومته الجديدة يوم السبت عقب انتخابات الشهر الماضي، وعين يلماز نائبا له بدلا من فؤاد أوقطاي.

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كان وزير المالية التركي الجديد محمد شيمشك قال يوم الأحد، إن بلاده لا خيار لديها إلا العودة إلى "أساس منطقي" في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها.

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وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت شيمشك وزيرا للمالية في حكومته للتصدي لأزمة تكاليف المعيشة في تركيا ولعقبات أخرى، في إشارة واضحة إلى أن حكومته المعينة حديثا ستعود إلى لسياسات اقتصادية أكثر تقليدية.

وخلال مراسم تولي المنصب، قال شيمشك إن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهية الاجتماعية.

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